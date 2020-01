Serie C, variazione per alcune partite della prima giornata di ritorno

Si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie C, sono arrivate indicazioni ma il pensiero è rivolto adesso al prossimo turno. Nel frattempo la Lega Pro, in relazione alle gare di recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, ha comunicato le seguenti variazioni. Mercoledi’ 22 gennaio, Girone A: Gozzano-Alessandria (ore 15), Juventus U23-Novara (h.15), Olbia-Robur Siena (h.18), Pianese-Pro Vercelli (h.15), Renate-Giana Erminio (h.15). Girone B: Sudtirol-Vis Pesaro (h.16). Girone C: Catania-Avellino (h.15), Paganese-Viterbese Castrense (h.15), Reggina-Virtus Francavilla (h.10.45). Giovedi’ 23 Gennaio, Girone B: Gubbio-Triestina (h.18).