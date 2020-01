Inter-Atalanta, un tifoso a Gomez: “contro la Juve non vi impegnate mai”, ma l’argentino risponde [FOTO]

Polemiche che non accennano a placarsi dopo Inter-Atalanta. Si discute ancora degli episodi sul campo (il fallo da rigore di Lautaro Martinez su Toloi) ma anche sui social è andato in scena un curioso siparietto. Protagonisti l’attaccante dell’Atalanta, Alejandro “Papu” Gomez e un tifoso interista. Quest’ultimo ha commentato su Instagram accusando il calciatore e la sua squadra di impegnarsi sempre al massimo contro l’Inter e di non fare lo stesso contro la Juventus. In basso la FOTO del curioso episodio delle ultime ore.