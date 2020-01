Sostituto Demiral, la Juventus contatta il Genoa [DETTAGLI]

SOSTITUTO DEMIRAL – Nella giornata di ieri si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie A, nel posticipo serale blitz della Juventus che ha allungato in classifica, i bianconeri hanno vinto sul difficile campo della Roma grazie alle reti siglate dopo pochi minuti da parte di Demiral e Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Non solo buone notizie però in particolar modo proprio il difensore turco ha dovuto fare i conti con un bruttissimo infortunio, ovvero la lesione del legamento crociato e stagione finita. Il tecnico Sarri si trova dunque in crisi per una rosa ridotta all’osso considerando che il recupero di Chiellini non è vicinissimo e con de Ligt che non dà ampie garanzie. La prima mossa della Juventus è stata quella di togliere dal mercato Rugani, la seconda quella di contattare il Genoa. Si sta provando ad anticipare i tempi per portare in bianconero Romero, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro, si avvicina la fumata bianca.