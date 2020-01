Sostituto Zaniolo, la Roma ha già individuato il colpo di mercato

SOSTITUTO ZANIOLO – Serata da dimenticare per la Roma, è andata in scena la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, sconfitta per i giallorossi davanti al pubblico amico contro la Juventus, 1-2 il risultato finale. Avvio di partita veramente importante per gli uomini di Sarri che trovano un uno-due micidiale con Demiral e con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, inutile nel secondo tempo il rigore trasformato da Perotti. Ma è stata una giornata da dimenticare soprattutto per il bruttissimo infortunio capitato al talento Zaniolo, il calciatore si è procurato la rottura del crociato e sarà costretto a rimanere lontano dal campo per alcuni mesi, anche l’Europeo con la maglia dell’Italia è a rischio. La Roma ha così necessità di muoversi sul mercato e ha individuato un possibile sostituto, si tratta di Matteo Politano dell’Inter. Il calciatore è un vecchio obiettivo, è stato coinvolto in altre trattative con Napoli e Milan ma alla fine a spunterla dovrebbe essere proprio la Roma, alla disperata ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Zaniolo.