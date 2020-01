Spal-Bologna 1-3, Barrow si presenta con il botto e la squadra di Mihajlovic va: le pagelle

Spal-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Spal e Bologna che si sono affrontate in una partita sentitissima ma anche importante per la classifica di entrambe. Inizio importante per la squadra di Semplici che passa in vantaggio con Petagna, l’attaccante questa volta freddo dal dischetto. La squadra di Mihajlovic però dimostra maggiore qualità e riesce a ribaltare tutto, le reti per gli ospiti sono state realizzate con l’autogol di Vicari, Barrow (impatto importantissimo per l’ex Atalanta) ed il centrocampista Poli che ha chuso definitivamente i conti. Nel finale reazione della squadra di Semplici ma è troppo tardi per conquistare un risultato positivo. Finisce 1-3, scatto importante per la squadra di Mihajlovic, Spal invece ancora in zona retrocessione, ad oggi sarebbe in Serie B. Ecco le pagelle.

Spal-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

SPAL (3-5-2): Berisha 7, Cionek 5, Vicari 5, Igor 5.5; Strefezza 6, Dabo 5.5, Missiroli 6, Valoti 5.5 (Dal 73′ Paloschi 5), Reca 6.5; Di Francesco 6 (dall’80’ Floccari s.v.); Petagna 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupiski 6; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Paz 5.5, Mbaye 6; Schouten 6.5, Poli 7 (Dall’81’ Svanberg s.v.); Orsolini 6 (dal 70′ Olsen 6), Soriano 6, Palacio 7; Santander 5 (dal 58” Barrow 8).