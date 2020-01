Il Verona continua a volare, altra sconfitta per la Spal: le pagelle di CalcioWeb, Pazzini torna bomber

Spal-Verona – Delicata partita al “Paolo Mazza” tra Spal e Verona. Ai ferraresi servivano punti per la salvezza e per allontanarsi dalle zone calde della classifica, gli scaligeri volevano continuare a stupire e fare ulteriori passi verso un campionato tranquillo. A spuntarla alla fine è l’Hellas che passa per 0-2. Molto bene la squadra di Juric nel primo tempo. Rrahmani sfiora il gol, Pazzini realizza di testa. Spal che non si rende quasi mai pericolosa e resta anche in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato da Guida all’indirizzo di Tomovic. Nella ripresa Pazzini si divora il raddoppio e i suoi compagni lo imitano in diverse occasioni. Il Verona chiude la partita con un sinistro di Stepinski al minuto 85. Semplici è praticamente esonerato, l’Hellas vola a 22 punti.

Spal-Verona, le pagelle di CalcioWeb

SPAL (3-5-2): Berisha 6.5; Tomovic 3, Vicari 5 (77′ Felipe 5), Igor 4; Cionek 6, Valoti 5.5, Missiroli 5, Kurtic 5, Strefezza 5 (84′ Floccari sv); Paloschi 5 (56′ Di Francesco 5.5), Petagna 5.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6: Rrahmani 7, Kumbulla 6.5, Gunter 6.5; Faraoni 6.5, Pessina 6, Veloso 6.5, Lazovic 6; Verre 6 (90′ Dawidowicz sv), Zaccagni 6 (80′ Badu 6); Pazzini 7 (73′ Stepinski 7).