Squalifica Berardi, arriva la risposta al reclamo del Sassuolo: l’esito [FOTO]

“A seguito del reclamo presentato dal Sassuolo Calcio alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale è stata ridotta ad una giornata la squalifica di Domenico Berardi. L’attaccante neroverde sarà quindi disponibile per Sassuolo-Torino”. Con questo tweet sul suo profilo ufficiale, il Sassuolo comunica la risposta al reclamo presentato in merito alla squalifica di Berardi: riduzione di una giornata, rispetto alle due iniziali, e l’attaccante potrà tornare così disponibile per Sassuolo-Torino.

A seguito del reclamo presentato dal Sassuolo Calcio alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale è stata ridotta ad una giornata la squalifica di Domenico #Berardi. L’attaccante neroverde sarà quindi disponibile per #SassuoloTorino.#ForzaSasol 🖤💚 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 17, 2020