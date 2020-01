Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: guai per le romane e l’Atalanta

SQUALIFICATI SERIE A – Si è giocata la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La Juventus ha allungato in classifica dopo il successo contro la Roma, stop per l’Inter che non è andata oltre il pareggio casalingo contro l’Atalanta. Continua il momento magico per la Lazio che con il brivido ha superato anche il Napoli. Grande bagarre anche per le posizioni di Champions League ed Europa League, così come per la salvezza. Nel frattempo sono arrivare le decisioni dopo l’ultima giornata. Sono sette, tutti per un turno, gli squalificati dal giudice sportivo della serie A in merito alle gare dell’ultimo turno. Si tratta di Lulic (Lazio), Bisoli (Brescia), Criscito (Genoa), Florenzi, Kolarov (Roma), Hateboer (Atalanta), Mario Rui (Napoli).