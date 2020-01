Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: il provvedimento su Balotelli, fermati in 11

SQUALIFICATI SERIE A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza; e per responsabilità og-gettiva per l’esposizione di uno striscione insultante nei confronti dell’allenato-re della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BALOTELLI BARWUAH Mario (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Ar-bitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHABOT Julian (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AINA Temitayo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANDREVA Antonio (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSATA Francesco (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANSONE Nicola Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Tra i tecnici, un turno ed ammenda di 3.000 euro a Bangsbo (Atalanta), Gritti (Atalanta). Ammende a Lecce (5.000 euro) e Milan (4.000 euro).