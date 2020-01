Stadio Fiorentina, le parole di Commisso sono clamorose: “sono vent’anni che aspettate…”

La Fiorentina ha convocato per domani alle 16.30, all’interno dello stadio Franchi, una conferenza stampa in cui il club viola relazionerà sull’evoluzione che potrebbe portare la società viola a costruire o meno il nuovo stadio. Poche le battute concesse alla stampa dallo stesso Rocco Commisso al termine dell’incontro odierno che ha visto protagonista a Palazzo Vecchio a Firenze l’azionista di maggioranza del club gigliato e il dg viola Joe Barone da una parte e il sindaco Dario Nardella dall’altra. Quello di oggi con il sindaco Nardella “è stato un buon incontro come sempre. Abbiamo parlato della situazione dello stadio e domani andremo più nei dettagli. Il nuovo stadio non so se si farà. Da quanto aspettate per lo stadio? Da vent’anni? Io sono qui da sei mesi, sto lavorando, non lo so”.