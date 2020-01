Stadio Potenza, ecco la “Lions Arena”: presentato il nuovo progetto

Stagione veramente importante quella del Potenza nel campionato di Serie C, la squadra occupa la seconda posizione insieme al Bari ed alle spalle della corazzata Reggina. Il club intanto pensa al futuro e ha presentato il progetto per il nuovo stadio. Nel dettaglio si sta lavorando al nuovo stadio per una capienza di 10-12 mila posti, con un investimento “completamente privato di 40-50 milioni di euro”. Il progetto della “Lions Arena” è stato presentato in serata dal presidente del Potenza Calcio (serie C, girone C), Salvatore Caiata (deputato di Fratelli d’Italia). “Questa – ha detto Caiata – e’ la nostra proposta fattiva di inizio anno: ora, pero’, per programmare abbiamo bisogno delle risposte delle Istituzioni, a partire da Comune e Regione”. Attualmente il Potenza gioca nello stadio “Alfredo Viviani”. “Sono ambizioso e – ha aggiunto Caiata – pensare in piccolo non fa per me: voglio pensare in grande”.