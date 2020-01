Tardelli accusa Insigne: “Dopo il gol camminava sconsolato, strano”. Il fratello risponde per le rime [FOTO]

Scintille a distanza tra Marco Tardelli, Lorenzo Insigne e il fratello. L’ex centrocampista di Juventus e Nazionale, ieri sera alla ‘Domenica Sportiva’, ha notato uno strano comportamento da parte dell’attaccante azzurro, che a suo avviso non è corso ad esultare e ad abbracciare il compagno di squadra Milik dopo il gol. “Camminava da solo sconsolato, strano”.

A tal proposito, non si è fatta attendere la risposta del fratello di Lorenzo, Marco, che ha postato una history su Instagram in cui se la prende con Tardelli: “Signor Tardelli, sul goal di Milik quando Lorenzo è corso per prendere la palla dalle mani di Handanovic cosa stavi guardando? Uomini e Donne?”