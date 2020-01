Tensione Torino, battibecco Mazzarri-Marocchi e scoppia anche un caso

“Il Bologna è una brava squadra, complimenti a Mihajlovic. Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna ma ce la siamo meritata. Abbiamo fatto una partita attenta, eravamo senza forze. E’ stata la vittoria del gruppo”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro il Bologna. “Questo è un campionato più difficile rispetto all’anno scorso, molte squadre sono migliorate. Questa nostra posizione ha più valore. In tre partite così importanti abbiamo fatto tre vittorie, sommando Roma e la sfida di Coppa Italia vinta ai rigori. Ostilità su di noi? Non intendo parlare. Non sono giustificate dal Calcio. I ragazzi sanno cosa facciamo. Si vede il nostro impegno, abnegazione e professionalità. Non c’entra l’ambiente. Ci sono altre cose. La squadra e il Calcio non c’entrano nulla”, ha aggiunto. “Verdi? Quando gioca bene non lo cambia. Se lo meriterà rigiocherà altrimenti sta fuori”, ha concluso Mazzarri. Verdi verrà multato per la reazione dopo la sostituzione.

Battibecco anche tra Mazzarri e Marocchi, è stato chiesto da Giancarlo Marocchi il perché di questa contestazione da parte dei tifosi del Torino, Mazzarri non ha preso bene la domanda: “Perché ci contestano? Perché ci sono altre cose… Non c’entra nulla con il calcio, perché abbiamo fatto 27 punti come l’anno scorso, in un campionato più difficile di quello passato. Non parlare di queste cose, stai buono e parla di calcio. Guarda che me ne vado eh, non rispondo. Ripeto, non c’entra con il gioco della squadra. Il prato non era in buone condizioni, è oggettivo, ma più di questo non posso dire. Io faccio l’allenatore, parlo solo di calcio”.