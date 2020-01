Shock nel mondo del calcio, tifosi minacciano vicepresidente della squadra: “Devi morire” [NOME, VIDEO e DETTAGLI]

Clima rovente in casa Manchester United. La contestazione ha assunto toni a dir poco preoccupanti a giudicare da quanto accaduto la scorsa notte davanti alla villa di Ed Woodward, il vicepresidente esecutivo dei “Red Devils”. Una ventina di ultras del Manchester Utd ha lanciato fumogeni e razzi all’interno dell’abitazione dove, sottolinea la stampa inglese, non era presente il dirigente del club dell’Old Trafford né i suoi familiari. In un video postato sui social, la prova di quanto accaduto tra lancio di oggetti e slogan conto Woodward, il più pesante: “Deve morire”. Fatti da condannare senza se e senza ma e che, giustamente, non vanno giù allo United. “Le critiche e le opinioni sono una cosa, gli atti criminali e l’intenzione di mettere in pericolo la vita di una persona un’altra. Semplicemente non ci sono scuse. Sappiamo che il mondo del calcio ci sosterrà, mentre lavoreremo con la polizia per identificare gli autori di questo attacco ingiustificato”, la ferma presa di posizione del club che oggi affronta il City nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega, dopo la sconfitta per 3-1 in casa.

“Woodward è un disastro come dirigente e deve andare via – le parole riportate dal Sun da fonti vicine al gruppo responsabile del raid -. Glielo dicono tutti ma lui non ascolta, forse perché porta a casa quattro milioni l’anno. Abbiamo deciso di fare una visita a casa sua per dirglielo in faccia, non abbiamo parlato con lui ma speriamo che abbia capito il messaggio e che sparisca. Non staremo a guardare mentre rovinano il nostro club”.