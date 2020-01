Tifosi pronti ad entrare in campo, ma l’arbitro si arrabbia e tira fuori una… pistola [VIDEO]

Nello sport, si sa, la bravura di un arbitro sta anche nell’avere sempre ben saldo il polso della situazione. Personalità, metro di giudizio lineare e, quando serve, i cartellini. Questo, chiaramente, con i giocatori in campo. Ma con i tifosi? Bisogna trovare un metodo alternativo, non potendo questi ultimi essere sanzionati con i cartellini. Nessun problema, c’è la pistola.

Ebbene sì, avete letto bene. Una pistola. Quella utilizzata da un direttore di gara durante una partita amatoriale in Messico. La presenza degli scatenati tifosi a bordo campo si faceva sempre più ingombrante, serviva un modo per riportare la calma ed allontanarli dalla linea. E così l’arbitro ha tirato fuori una pistola e, tenendola in mano, ha rimesso le cose a posto con i sostenitori che, pur ridendo, non hanno fiatato. Concluso il compito, ha riposto l’attrezzo nei pantaloncini ed è tornato a dirigere il match.