Torino-Atalanta 0-7, granata umiliati: le pagelle di CalcioWeb, Ilicic in formato spaziale

Torino-Atalanta – Partita senza storia tra Torino e Atalanta. La squadra di Gasperini asfalta quella di Mazzarri e le rifila un altisonante 7-0 a domicilio. Andamento chiaro sin dall’inizio con i bergamaschi ad attaccare in massa e i granata a difendersi a stento. Sirigu salva su Palomino al 16°. Passano pochi secondi e arriva il vantaggio: Laxalt regala palla a Palomino nel tentativo di rinviare, l’argentino mette in mezzo e Ilicic appoggia in rete comodamente sul secondo palo. Sirigu deve salire in cattedra per salvare su Gosens e Freuler. Il portiere del Toro nulla può sul sinistro al volo di Gosens sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul tramonto del primo tempo Lukic trattiene Ilicic in area e l’arbitro concede il calcio di rigore. Duvan Zapata spiazza Sirigu per il gol dello 0-3. Nella ripresa timidi segnali di risveglio del Torino. Poi sale in cattedra Ilicic. Lo sloveno calcia una punizione da centrocampo e scavalca Sirigu per il quarto gol dell’Atalanta. Un minuto dopo arriva anche il quinto gol, terzo personale per Ilicic, con un mancino su assist di Gomez. Izzo lascia il Torino in 10 per doppia ammonizione al 76°. Muriel arrotonda ulteriormente il punteggio nel finale, prima su rigore poi con un mancino su assist di Gomez. Da segnalare anche l’espulsione di Lukic per rosso diretto.

Torino-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6.5; Izzo 3, N’Koulou 3, Djidji 3; De Silvestri 3, Lukic 2, Meité 3, Laxalt 3 (65′ Millico sv); Verdi 3 (79′ Edera sv), Berenguer 5 (78′ Lyanco sv); Belotti 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 7.5, Djimsiti 6.5; Hateboer 6.5, De Roon 6.5 (57′ Pasalic 6.5), Freuler 6.5, Gosens 8.5 (83′ Muriel 8); Gomez 8.5, Ilicic 10 (71′ Malinovskyi 6.5); Zapata 7.