Torino, un tifoso insulta Verdi: “dì a quel coglione di tuo marito…”, ma la compagna si infuria [FOTO]

Alta tensione in casa Torino. Nel dettaglio nel mirino dei tifosi è finito l’attaccante Simone Verdi. Arrivato tra mille aspettative dal Napoli la stagione del calciatore è stata altalenate, buone prestazioni ed altre deludenti, l’ex Bologna non è riuscito ad essere determinante nonostante le qualità importanti. Per questo è finito un pò nel mirino dei tifosi ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la reazione in occasione della sostituzione contro il Bologna. I tifosi hanno accusato il calciatore sui social e nelle ultime ore insulto anche alla compagna del calciatore, Laura Della Villa: “dì a quel cogliene di tuo marito che deve iniziare a fare qualche gol”, immediata la risposta di Laura: “ qui non c’è nessuno che ha voglia di essere insultato, ma non ti darò io questa soddisfazione”.