Totti l’ha fatto di nuovo, mette like a Buffon dopo la vittoria della Juventus sulla Roma [FOTO]

L’ultima partita di Coppa Italia ha visto il successo della Juventus contro la Roma, momento magico da parte della squadra di Maurizio Sarri che si candida ad essere protagonista anche in campionato e Champions League, in Serie A è aumentato il distacco sull’Inter, in Europa il pensiero è rivolto agli ottavi di finale. Nuova prova di forza per la Juventus contro la Roma, i bianconeri hanno chiuso i conti già nei primi 45 minuti dimostrando una superiorità netta, adesso la sfida contro il Napoli con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili. Ma nelle ultime ore è nata una discussione sui social per un like di Francesco Totti a Buffon, il portiere bianconero ha postato una foto dopo il successo contro i giallorossi trovando l’apprezzamento del Pupone che ha lasciato un like al commento. Apriti cielo. La pagina di Totti è gestita da un media manager quindi rimane il dubbio sulla ‘fonte’ del like.

A nostro avviso si tratta di polemiche senza senso, non fa testo un semplice like lasciato ad un amico ed ex compagno di Nazionale, non è stata sicuramente infangata la fede verso i colori giallorossi. Basta solo aprire un pò la mente ed evitare polemiche inutili.