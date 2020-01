Totti, cosa fai?. Un tifoso scrive: “Vendete Florenzi”, lui mette mi piace [FOTO E DETTAGLI]

Un mi piace galeotto. Involontario, magari, o forse no. Sta di fatto che Francesco Totti è stato… “beccato”. Dopo la sconfitta interna della Roma di ieri sera contro il Torino, il profilo ufficiale Instagram dei giallorossi ha postato una foto. Tra i commenti dei tifosi delusi, anche un “Vendete Florenzi“. Cosa c’è di strano? Apparentemente nulla. Se non fosse che, tra i mi piace al commento, c’è anche quello – appunto – dell’ex capitano e bandiera della compagine capitolina.

Tolto, poi, sia il like che il commento. Troppo tardi, però. La notizia è apparsa sul web e sui social. Se di errore si tratta, può capitare. Altrimenti non è altro che, forse, la conferma di un rapporto non proprio idilliaco tra Totti e Florenzi. E lo stesso ex attaccante lo aveva fatto capire, mesi fa, nella sua conferenza stampa di addio alla Roma. Quando gli chiesero dell’esterno, lui rispose dicendo che non si erano sentiti, elogiando invece poco dopo la figura di Pellegrini. Di seguito, la foto incriminata.