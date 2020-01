Tradimento? No, sogno: “Vorrei rivedere Sarri sulla panchina del Napoli”

Quasi quasi diventa anche più importante della partita stessa. Stiamo parlando dell‘accoglienza di Sarri al San Paolo, ovviamente. La prima dell’ex tecnico azzurro (e come allenatore della Juve) a Napoli. In tanti gli hanno dato del traditore e lo fischieranno, in tanti invece hanno compreso la sua scelta, e addirittura, sognano di rivederlo un giorno sulla panchina dei partenopei.

Come lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, direttore del Napoli Teatro Festival che – in un’intervista al Corriere dello Sport – ‘difende’ Maurizio Sarri. “Se vorrei rivederlo sulla panchina del Napoli? Assolutamente sì – risponde – Tra Sarri e Napoli è stata una vera storia d’amore. E, si sa, i grandi amori finiscono quasi sempre tragicamente. Sarri incarna l’essenza del romanticismo del tifo. Poi però dobbiamo decidere se vogliamo parlare di sogno o realtà, romanticismo o realismo: ecco, il calcio è un fatto reale. Secondo me il San Paolo lo accoglierà ottimamente, applaudiranno in trentamila e fischieranno in cinque o diecimila. E comunque sono manifestazioni da innamorati feriti”.