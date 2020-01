Tragedia nel mondo del calcio: calciatore trovato morto ad appena 39 anni [NOME e DETTAGLI]

Una notizia shock che svonvolge tutto il mondo del calcio. L’Inghilterra piange Chris Barker, ex difensore di appena 39 anni che è morto nel giorno di Capodanno, la notizia è stata comunicata da World in Motion, agenzia di calciatori che ha rappresentato Barker nel corso della sua carriera: “Apprendiamo con grande tristezza della morte di Chris – è il testo del comunicato – eccezionale uomo e giocatore, che ha affrontato oltre 500 partite con squadre come Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers e Plymouth Argyle”. Il corpo del calciatore è stato trovato senza vita alle 14 dell’1 gennaio a Cyncoed, nell’area di Cardiff, e la polizia ha spiegato che la morte non è considerata “sospetta”. Il decesso sembra avvenbuto per cause naturali secondo quanto riferito dalla BBC. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Cardiff, Stoke e QPR.