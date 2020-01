L’uomo del giorno – Pino “Batman” Taglialatela, l’azzurro nel cuore e quel gesto dopo Parma-Napoli… [VIDEO]

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Giuseppe “Pino” Taglialatela, soprannominato “Batman”, che compie 51 anni. Portiere dotato di ottima tecnica e riflessi, è stato tra le figure più importanti del Napoli post Maradona.

Cresciuto nell’Ischia Isolaverde, si trasferisce successivamente in azzurro, ma i primi anni sarà un susseguirsi di panchina e prestiti, per ben due volte al Palermo. Giovanni Galli, suo primo ai partenopei, aveva chiaramente espresso di non volerlo come secondo, e allora Taglialatela prosegue il suo “giro” per l’Italia, tra Ternana e Bari. Nel 1993 torna al Napoli, ma questa volta ci rimane. Dopo la cessione di Galli, lui diventa il titolare e simbolo della squadra azzurra. E’ qui che viene soprannominato “Batman”. Senso d’appartenenza e grandi prestazioni, a tal punto da venire anche accostato alla nazionale, in cui tuttavia non giocherà mai.

Il 1997 è un anno nefasto per i colori azzurri: dopo una stagione negativa, il Napoli retrocede in Serie B. Taglialatela ne risente, forse più di altri. Celebre, in tal senso, è un suo gesto dopo un Napoli-Parma 0-4 del 14 dicembre 1997. Dopo il quarto gol ospite, eloquente è il suo: “Me ne vado, basta” accompagnato da un cenno con il capo. Per un certo periodo resta fuori squadra, salvo poi rientrare non evitando tuttavia la retrocessione. Nel 1999 passa alla Fiorentina, poi Siena, Benevento e Avellino, con cui chiude la carriera nel 2006. Attualmente è il preparatore dei portieri dell’Ischia Isolaverde.

Di seguito, il VIDEO del gesto dopo quel Napoli-Parma.