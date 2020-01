La vendetta della Juventus: i bianconeri ‘scippano’ un dirigente all’Inter [NOME e DETTAGLI]

La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo la diciannovesima giornata è stata molto importante per la Juventus, il club bianconero ha vinto 1-2 sul difficile campo della Roma e ha staccato l’Inter che davanti al pubblico amico non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Continua il bellissimo duello tra le due squadre che sono in lotta per lo scudetto e lo ‘scontro’ continua anche fuori dal campo anche dal punto dirigenziale. Nel dettaglio negli ultimi mesi l’Inter ha ‘scippato’ Marotta, un dirigente che con la Juventus ha conquistato tantissimi trofei, poi la rottura con la Juventus e l’accordo raggiunto con i nerazzurri. Adesso i bianconeri hanno ricambiato il favore. In particolar modo il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto la deroga per il tesseramento della Juventus di Luigi Milani che già in passato aveva rilanciato la scuola calcio bianconera. Poi l’esperienza all’Inter che si è conclusa ad ottobre, adesso il ritorno alla Juventus.