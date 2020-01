Verona-Genoa in ritardo di 15 minuti: il motivo

Continua il programma valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, le gare delle 15 hanno dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo per la zona salvezza. Adesso in campo Verona e Genoa, la squadra di Juric sta disputando una stagione molto importante e spera di salvarsi con ampio anticipo, ha bisogno invece di cambiare passo la squadra rossoblu che è in pieno zona retrocessione. La partita tra Verona e Genoa iniziarà con 15 minuti di ritardi, esattamente alle 18.15. Il motivo? Dopo le verifiche da parte degli arbitri si è notata la non idoneità delle linee dell’area di rigore, gli adetti si sono messi subito al lavoro per sistemare la situazione. Fischio d’inizio dunque previsto per le 18.15.