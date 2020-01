Verona-Lecce 3-0, la squadra di Juric non conosce sconfitta: le pagelle, Pessina e Veloso sugli scudi

Verona-Lecce – Il Verona vince 3-0 contro il Lecce e continua a stupire e a sognare l’Europa. Partita equilibrata in avvio, poi il Verona prende il sopravvento. Vantaggio della squadra di Juric con il colpo di testa di Dawidowicz (al primo gol in Serie A) su calcio d’angolo di Miguel Veloso. Da segnalare l’infortunio del portiere del Lecce Gabriel. Poco dopo la mezz’ora il raddoppio di Pessina, sempre di testa, su assist di Lazovic. In pieno recupero la squadra di Liverani prova a rientrare in partita, ma il tiro di Majer centra la traversa. In avvio di ripresa Vigorito, subentrato a Gabriel, salva i suoi. Dell’Orco viene espulso per doppia ammonizione al 68° e il Lecce alza praticamente bandiera bianca. Amrabat conquista un rigore al minuto 86 e Pazzini non sbaglia e fa 114 gol in Serie A. Da segnalare anche l’uscita dal campo in lacrime di Tachtsidis per infortunio nel finale.

Verona-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6.5, Kumbulla 6.5, Dawidowicz 7; Faraoni 6.5, Amrabat 6.5 (88′ Badu sv), Veloso 7, Lazovic 7; Pessina 7, Verre 6.5 (49′ Borini 6.5); Di Carmine 6.5 (73′ Pazzini 7).

LECCE (3-4-1-2): Gabriel 6 (27′ Vigorito 6.5); Lucioni 4 (42′ Majer 6.5), Rossettini 5.5, Dell’Orco 3; Rispoli 5, Deiola 5, Tachtsidis 5, Donati 5.5; Mancosu 5.5; Babacar 5 (69′ Meccariello 6), Lapadula 5.