Virtus Verona-Gubbio, gara valida per la 20ª giornata del girone B di Serie C, è stata sospesa al 34′ del secondo tempo e rinviata a data da destinarsi a causa di un infortunio al direttore di gara, Catanoso di Reggio Calabria. Al momento dello stop gli ospiti erano in vantaggio per 1-0.