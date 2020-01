Virus Cina, Nazionale di calcio in quarantena [NOME e DETTAGLI]

VIRUS CINA – Sono ore di apprensione per il virus proveniente dalla Cina, trema tutto il mondo, ci sono stati infatti già diversi morti mentre emergono nuovi contagi anche in Europa. Inoltre i funzionari sanitari australiani hanno affermato che la squadra nazionale di calcio femminile cinese è stata messa in quarantena nella città di Brisbane per la possibile diffusione Coronavirus. Jeannette Young, Chief Health Officer dello stato del Queensland ha specificato che 32 persone compresi calciatori e staff hanno viaggiato per una settimana nella città cinese di Wuhan. L’intera squadra sarà in isolamento in un hotel di Brisbane fino a mercoledì della prossima settimana, la squadra era arrivata mercoledì scorso su un volo da Shanghai ed adesso è stata messa in isolamento.