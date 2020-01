Virus Cina, spostate partite di calcio: è emergenza [NOMI e DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza nelle ultime ore per il virus proveniente dalla Cina. Importanti aggiornamenti anche legati al mondo del calcio, nel dettaglio le partite di qualificazione olimpica per il torneo di calcio femminile sono state spostate dalla città cinese di Wuhan a causa dello scoppio del coronovaris, più di 400 persone sono state contagiate e almeno nove persone sono morte dall’epidemia emersa a Wuhan il mese scorso. Le partite si disputeranno a Nanchino in attesa della comunicazione ufficiale. Le autorità sanitarie cinesi hanno detto ai residenti della città di Wuhan di evitare i luoghi pubblici, oggi è prevista una seduta straordinaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel frattempo si registra il primo contagio a Hong Kong.