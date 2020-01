“Se Weigl viene al Benfica, corro nudo per strada per 1 chilometro”: il tifoso mantiene la promessa [VIDEO]

Le promesse sono promesse, e vanno mantenute, ad ogni costo. Chiedere a Duarte Mendes, tifoso del Benfica che lo scorso 17 dicembre scrisse sul suo profilo Twitter: “Se Weigl viene al Benfica, corro nudo per strada per 1 chilometro”. Poi succede che effettivamente il club portoghese acquista il calciatore e… le promesse sono promesse, dicevamo.

Detto fatto, corsa nudo per strada per 1 chilometro. Duarte Mendes ha postato il video, sempre sul profilo Twitter, che in pochissimo tempo è diventato virale sul web. Si vede lui, di spalle, col fondo schiena totalmente in bella vista, che corre dietro ad una macchina. Ecco in basso il tweet della promessa e il successivo VIDEO.