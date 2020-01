Indovinate cosa ha fatto il Liverpool? Un gol per tempo e pratica West Ham archiviata: di nuovo +19!

Indovinate cosa ha fatto il Liverpool? Non è una domanda difficile, dai. Ha vinto. Ancora, per l’ennesima volta, come ormai d’abitudine quest’anno. Sembra stia giocando in una categoria superiore. Che però non esiste, perché siamo in Premier League. Nel recupero della 18ª giornata, in casa del West Ham, ai reds è bastato un gol per tempo: Salah alla mezz’ora e Chamberlain ad inizio ripresa. E’ la ventitreesima vittoria stagionale, accompagnata da un solo pareggio e nessuna sconfitta. Numeri che rischiano di entrare nella storia assoluta del calcio mondiale, specie in rapporto ad un campionato – quello inglese – considerato il più difficile. I ragazzi di Klopp tornano a +19 in classifica sul Manchester City secondo.