Adesso chiamatela ‘zona Lazio’, i biancocelesti ribaltano il Brescia nel recupero: le pagelle di CalcioWeb

BRESCIA-LAZIO – Si è concluso il lunch match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con la partita tra Brescia e Lazio. Le Rondinelle hanno nuovamente cambiato passo dopo il ritorno in panchina di Corini, il periodo difficilissimo con Grosso è ormai alle spalle, la squadra gioca con grande sacrificio come dimostra anche la partita di Mario Balotelli, la partita per i padroni di casa è stata condizionata dall’espulsione di Cistana per doppia ammonizione. Meno brillante del solito invece la Lazio che ha fatto un pò di fatica in tutte le zone del campo. Al 18′ è proprio SuperMario a sbloccare il match con un tiro ad incrociare, niente da fare per Strakosha. Al 42′ la partita rischia di svoltare, intervento da rigore di Cistana che viene anche espulso, Immobile non sbaglia. Nella ripresa il Brescia si chiude bene ma ancora nel finale Ciro Immobile regala il definitivo 1-2.

Brescia-Lazio 1-2, le pagelle di CalcioWeb

Brescia (4-4-2): Joronen 6.5; Sabelli 6.5, Chancellor 6.5, Cistana 4, Mateju 6.5; Bisoli 6.5, Tonali 7 (Dall’81’ Semprini s.v), Romulo 6.5; Spalek 5 (Dal 46′ Viviani 6); Balotelli 7, Torregrossa 6 (dal 42′ Mangraviti 6).

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6.5, Radu 6 (Dal 59′ Jony 5.5); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6.5, Parolo 6 (Dal 59′ Cataldi 5.5), Correa 5.5, Lulic 6.5 (dal 77′ Anderson s.v.); Caicedo 7, Immobile 8.