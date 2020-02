Quel giorno in cui…Serbia-Tunisia entrò nella storia: il rigore più ripetuto di sempre [VIDEO]

Olimpiadi di Atene 2004. Una manifestazione ricordata per tante cose. Non solo le 32 medaglie italiane, con 10 ori (tra cui quello storico di Andrea Benelli), ma anche un episodio curioso accaduto durante il torneo olimpiaco di calcio. E’ il 17 agosto, si gioca Serbia-Tunisia. A 10 minuti dalla fine le due squadre sono sull’1-1 ma i nordafricani hanno l’occasione di tornare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro. Mohammed Jedidi sistema la palla sul dischetto, di fronte il portiere Nikola Milojević. L’arbitro tahitiano Charles Ariiotima decide però di prendersi la scena e di far entrare quel penalty di diritto nella storia del calcio.

Preparatevi perché accade l’impensabile. Un misto di stupore e divertimento accompagna la ripetizione del rigore sugli spalti. In campo a dominare è l’incredulità dei calciatori. Jedidi segna il penalty, ma l’arbitro ne ordina la ripetizione perché, a suo dire, i tunisini sono entrati in area prima che lui calciasse. Si ripete il calcio di rigore altre due volte (entrambe a segno) e per lo stesso motivo l’arbitro fa ribattere. Da notare la calma (visto il contesto ci verrebbe da definirla olimpica) con cui Jedidi affronta la paradossale situazione. Al quarto rigore il portiere serbo intercetta la palla ma…

stavolta sono i serbi ad essere entrati prima del dovuto in area di rigore. Finita qui? Niente affatto. Anche il quinto rigore viene annullato. Jedidi se lo fa parare, poi segna di testa sulla respinta, ma niente. L’arbitro Ariiotima è inflessibile e tutto di un pezzo (bisogna vedere che pezzo penseranno a distanza di 16 anni i tifosi tunisini e serbi). Solo al sesto tentativo, bontà sua, l’arbitro accorda il gol e i tunisini possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. La partita si chiuderà sul 3-2. Il rigore entrerà nella storia, le due squadre torneranno mestamente a casa perché verranno eliminate nel girone. E l’arbitro? Anche Ariiotima non si vedrà assegnate altre direzioni e se ne tornerà a casa… chissà perché! In basso l’incredibile VIDEO.