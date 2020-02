Il giorno della tragedia aerea del Manchester United, il terribile schianto all’aeroporto di Monaco di Baviera

Il 6 febbraio del 1958 si consumò una delle tragedie più importanti della storia del calcio. Dopo una gara di Coppa dei Campioni giocata a Belgrado, il Manchester United fece uno scalo nell’aeroporto di Monaco-Riem, in Baviera. Qui, le pessime condizioni della pista di decollo coperta di ghiaccio e un’avaria al motore dell’aereo causarono l’incidente. Al terzo tentativo di decollo il velivolo si schiantò contro una recinzione dell’aeroporto tedesco. Persero la vita 23 dei 44 passeggeri, tra cui molti componenti della squadra, alcuni membri dello staff del Manchester United e giornalisti. Una squadra giovane e forte che stava iniziando a vincere e a scrivere grandi pagine di calcio. Tra i sopravvissuti l’allenatore Matt Busby e un certo Bobby Charlton allora giovanissimo, che diventerà in seguito un’icona della squadra inglese, insieme a Denis Law e George Best.