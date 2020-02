A letto con una minorenne: big in Serie A finisce nella bufera [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo clamoroso scandalo sconvolge il campionato di Serie A, bufera nelle ultime ore per una notizia a luci rosse. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza una ragazza minorenne avrebbe ‘ingannato’ sull’età l’attaccante Mario Balotelli, sarebbero andati in scena diversi incontri amorosi tra i due con la giovane (all’epoca dei fatti dunque minorenne) che adesso avrebbe ricattato il calciatore del Brescia chiedendogli denaro per non raccontare tutta la verità. La ragazza adesso diciannovenne avrebbe incontrato SuperMario nella città di Nizza, il primo approccio sarebbe avvenuto nell’estate del 2017, il primo incontro ad ottobre fino al mese di gennaio 2018. Tra i due si sarebbero consumati rapporti sessuali e successivamente la ragazza avrebbe confidato a Balotelli la sua vera età. La richiesta economica ammonterebbe a 100mila euro, in giro anche un audio che sarebbe stato proposto anche ad Alfonso Signorini per il settimanale ‘Chi’ ma la decisione fu quella di non pubblicare la notizia.