Agguato tra ultras in autostrada, chiodi sull’asfalto e pulmini dei tifosi incendiati [DETTAGLI]

Agguato in autostrada dove, secondo il Quotidiano di Puglia, ci sarebbero stati scontri tra i tifosi baresi, diretti a Castellammare di Stabia per assistere all’incontro con la Cavese, ed i leccesi, in viaggio verso l’Olimpico per assistere al match contro la Roma. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’agguato – avvenuto fra Cerignola e Foggia – sarebbe stato premeditato. Sull’asfalto c’erano dei chiodi che hanno forato le gomme dei mezzi. I pulmini sono stati costretti a fermarsi e circa 200 baresi avrebbero teso una trappola, circondando due mezzi diretti all’Olimpico con a bordo una ventina di tifosi giallorossi. Armati di spranghe e torce avrebbero quindi aggredito i tifosi e poi incendiato i pulmini. Ci sarebbero alcuni feriti. A bordo anche alcuni bambini. La Polizia, giunta sul posto, ha provveduto a scortare i leccesi fino a Roma.