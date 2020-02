Allarme Coronavirus, a rischio un’altra partita della Juventus [NOME e DETTAGLI]

Sale sempre di più l’allarme Coronavirus, sono arrivate pesanti conseguenze anche al mondo del calcio con altre partite del weekend rinviate (tra queste anche lo scontro scudetto tra Juventus e Inter). Non sono mancate le polemiche ed anche i dubbi considerando che il calendario sarà intasato nell’ultima parte di stagione. Nel frattempo potrebbe essere rinviata un’altra partita del club bianconero: la Juventus under19 che, dopo aver visto il posticipo del match di campionato con il Sassuolo, rischia ora di non poter scendere in campo anche con il Real Madrid in Youth League. La decisione ufficiale è attesa a stretto giro di posta.