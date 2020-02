Allarme Coronavirus, calciatore in Italia positivo al test: si era sentito male prima della partita di domenica

Continua l’emergenza Coronavirus, anche il calcio italiano si è ovviamente adeguato e sono stati presi dei provvedimenti. Alcune partite del prossimo weekend si giocheranno a porte chiuse. Nel frattempo è emerso un nuovo caso positivo, si tratta di un calciatore di Serie C (un uomo residente nella provincia di Siena). Come riporta ‘La Nazione’ si tratterebbe di un giocatore che domenica scorsa aveva accusato febbre e malessere prima della partita, e si era messo volontariamente in quarantena. Adesso è stato sottoposto al tampone, confermata la positività. Nella notte l’ambulanza lo ha prelevato dall’abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono state definite buone.