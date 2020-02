Allarme Coronavirus, rinviata anche una partita di Serie C [NOME e DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus sta portando pesanti ripercussioni anche al mondo del calcio. La situazione in Italia è sempre più preoccupante: sono 16 i contagiati in Lombardia, 15 nella provincia di Lodi e 1 nella provincia di Cremona, altri 3 i casi in Veneto. Due di Vo’ Euganeo in provincia di Padova e uno, notizia di poco fa, di Dolo, in provincia di Venezia proprio nelle giornate a ridosso del noto carnevale. Nella giornata di ieri sono state rinviate 40 partite nel campionato italiano, adesso è arrivato lo stesso provvedimento per un match di Serie C. Si tratta della sfida tra Piacenza e Sambenedettese, in programma domenica 23 febbraio al Garilli alle ore 15. La decisione è stata presa in relazione alla vicinanza territoriale con le zone colpite dal virus, ovvero Codogno, Casalpusterlengo e Castigione d’Adda.