Allarme Roma: “Friedkin è preoccupato”. E non è più sicura la conferma di Petrachi… si aprono nuovi scenari?

Un’involuzione per certi versi inspiegabile se si considera il buon cammino percorso prima dell’avvento del nuovo anno. Un’involuzione inspiegabile non sono nei risultati, ma anche nelle prestazioni. Eppure, ben poco è stato modificato nel mercato. Stessi uomini, anzi qualche rinforzo, con il solo Florenzi (tra i big) a lasciare. Assenza, ma per infortunio, quella di Zaniolo. Si potrebbe ridurre, questa flessione della Roma, alla sola mancanza in campo del giovane centrocampista? Sembra un tantino esagerato. Pur considerando Zaniolo un valore aggiunto e un tesoro in prospettiva da custodire e allevare, non è di certo per causa sua (magari un po’ potrebbe aver influito) che la compagine capitolina sta faticando.

Non sembrano essere le qualità in campo a mancare. Forse c’è dell’altro. C’è attesa per capire quali saranno le mosse del nuovo proprietario, Friedkin, e dunque anche un po’ di distrazione per vicende extra campo. Ma c’è anche tensione, dentro e fuori dal rettangolo verde. Il pugno duro utilizzato da Petrachi a Reggio Emilia può aver provocato, anziché benefici, qualche frizione. Non solo nei calciatori. Neanche a mister Fonseca, infatti, sarebbe andata molto giù la sfuriata negli spogliatoi. Tanto che – come riferisce il Corriere dello Sport – la conferma del ds per la prossima stagione non è così tanto sicura.

Non sembra essere in discussione, invece, il futuro del tecnico portoghese, tra i punti fermi anche della futura nuova proprietà. Che però è preoccupata. Friedkin, infatti, dopo la sconfitta di venerdì sera si sarebbe confrontato con Fienga circa i problemi della squadra, non nascondendo – appunto – la sua preoccupazione. Proverà a dare la sua impronta, a imporre una svolta sin da subito. Si aprono nuovi scenari?