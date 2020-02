Tutti lo chiedono, tutti lo vogliono. Allegri rivela: “Tornerò a settembre”. E intanto c’è un indizio…

Tutti lo chiedono, tutti lo vogliono. No, non è Figaro. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero viene accostato con insistenza a Tottenham, Manchester United, PSG, Juventus, Milan, Barcellona. Allegri ha deciso però di rimanere fedele a quanto detto per mesi e rimanere fermo fino alla prossima annata. Intervistato da AFP (Agence France-Presse) ha rivelato che il ritorno in panchina è programmato per settembre. Difficile un ritorno alla Juventus, in piedi le altre ipotesi, anche se preferirebbe l’estero. Attualmente a Parigi, l’allenatore livornese ha smentito di essere in Francia per parlare con il Psg: “Non c’è nulla con il PSG e sarebbe una mancanza di rispetto per altri essere qui per parlare con Leonardo. Sono a Parigi per presentare il mio libro, e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Non so ancora nulla sul mio futuro”.

La voglia di tornare a guidare una squadra è però tanta: “A settembre devo tornare, se mi abituo troppo alle vacanze non lavoro più. Per questo devo riprendere”. Da tempo si insiste con la destinazione Premier. Allegri intanto studia l’inglese: “Lo sto imparando per la mia cultura personale, perchè quando vado all’estero non riesco a comunicare…”. Staremo a vedere.