Alta tensione in casa Roma dopo la sconfitta con il Sassuolo, un calciatore a Fonseca: “non puoi giocare così”

Alta tensione in casa Roma. Giallorossi sconfitti nettamente dal Sassuolo al Mapei Stadium per 4-2. Un primo tempo da incubo, una ripresa migliore ma comunque non sufficiente. Ora il quarto posto è seriamente a rischio. Atalanta che potrebbe approfittare del passo falso della squadra di Fonseca. In caso di successo dei bergamaschi la Roma diverrebbe quinta con due punti di svantaggio. Al fischio finale, tensione tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko.

Dzeko ha realizzato il momentaneo gol del 3-1, suo centesimo con la maglia giallorossa (il che lo rende al settimo posto tra i marcatori di tutti i tempi della Lupa). Da capitano, visto che ha ereditato la fascia da Florenzi passato al Valencia, il bosniaco non ha preso affatto bene la sconfitta. Avvicinatosi a Fonseca avrebbe detto: “Non puoi giocare in questo modo”. Una presa di posizione forte. Contestare un allenatore è cosa di tutti i giorni se a farlo sono i tifosi. Ma se a farlo è un calciatore la notizia assume risvolti clamorosi. Qualche scelta tattica sbagliata, soprattutto a centrocampo. Ora il tecnico portoghese dovrà assumersi le sue colpe e ripartire. Venerdì sarà sfida al Bologna. In casa giallorossa sperano con il caso Dzeko-Fonseca rientrato.

Lo stesso Fonseca, però, ha successivamente frenato ogni polemica: “Mi ha detto che non c’era bisogno di parlare con l’arbitro – ha spiegato il portoghese a DAZN – Non era il momento giusto per essere arrabbiato con l’arbitro: mi è piaciuto come atteggiamento”. La pensa diversamente Dzeko che, ai microfoni di Roma TV, ha ribadito che “oggi nessuno era a livello della Serie A, non so cosa sia successo. Provavamo ad andare sulla palla ma arrivavamo sempre dopo, ognuno pensava che ci andasse l’altro. Non è la prima volta che succede. Servirà ripartire. Vincere contro il Bologna è fondamentale”.