Amiens-PSG, ma è tennis? Partita pazza: da 0-3 a 3-4, poi è pari allo scadere!

Si è appena concluso un match incredibile valido per la Ligue 1, rimonta da pazzi per il Psg che ha rischiato una clamorosa sconfitta in campionato. Partita veramente super per l’Amiens che ha accarezzato il colpaccio ma alla fine si è dovuto accontentare del pareggio. Primo tempo veramente entusiasmante dei padroni di casa che si portano subito sul risultato di 3-0, le reti sono state realizzate da Guirassy, Kakuta e Diabate. Il Psg riapre la partita con Herrera nel finale del primo tempo, una doppietta di Kouassi pareggia i conti. Finita? Macchè. Icardi firma il clamoroso sorpasso al 74′ ma l’Amiens raggiunge il pareggio al 91′ ancora con Guirassy. Finisce con il pirotecnico 4-4, una partita che ha regalato continui ribaltoni, alla fine il Psg può accontentarsi del punto.