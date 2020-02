L’annuncio sul prossimo allenatore della Juve: “sarà Guardiola, trasformerà la Serie A”

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Brescia, match assolutamente da non fallire per la squadra di Maurizio Sarri per continuare la corsa scudetto, turno di riposo per Cristiano Ronaldo che non prenderà parte al match per riposarsi in vista degli appuntamenti di Champions League. Nelle ultime settimane non sono mancate le critiche nei confronti di Sarri, è circolato con insistenza il nome di Guardiola, il tecnico è destinato a lasciare il Manchester City dopo il duro provvedimento di escludere il club inglese dalla Champions per due stagioni. Si è sbilanciato sul futuro l’allenatore Sam Allardyce.

L’INDIZIO SULLA JUVENTUS – “Sarà triste perdere Guardiola, perchè ha dato molto alla Premier League in questi anni e se siamo un campionato migliore è anche grazie a lui”. Ma il tecnico può far bene anche in Italia? “Il tipo di calcio che si fa in Italia è molto negativo, molto difensivo, è sempre stato così. Vincere 1-0 è stato sempre abbastanza per gli italiani. Guardiola andrà lì e rivoluzionerà la Serie A. Impone il suo tipo di calcio dovunque vada. Trasformerà la Juventus, dal gioco che hanno ora alla sua ragnatela di passaggi”. Una bomba clamorosa destinata a portare grandi reazioni tra i tifosi della Juventus.