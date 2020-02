“Arriva dagli USA e non può parlare di porcherie”: Costacurta contro Commisso

Continuano le reazioni dopo la partita di campionato tra Juventus e Fiorentina, successo tra mille polemiche per i bianconeri. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto con il risultati di 3-0, punteggio che non sembra lasciare dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita è stata invece combattuta e non sono mancati gli episodi dubbi. Nel mirino è finito il secondo rigore concesso ai padroni di casa, poi trasformato da Cristiano Ronaldo, al termine del match il presidente Commisso ha parlato di “vergogna” e “porcherie”, dura reazione da parte dell’opinionista Sky Costacurta: “Uno che arriva dagli Stati Uniti non mi aspetto per niente che parli di porcherie. Soprattutto di un episodio che non è per niente una porcheria. A mio parere non è rigore, ma non mi sembra una cosa così inventata. Non me l’aspetto da qualcuno che arriva dall’America dove la cultura sportiva è superiore alla nostra”.