Atalanta-Genoa 2-2, la Dea perde punti con le “piccole”. Criscito vero capitano, le pagelle

Atalanta-Genoa – L’Atalanta non va oltre il pari contro il Genoa. Finisce 2-2. Bel primo tempo al Gewiss Stadium. Atalanta avanti con Toloi sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. Il Genoa, però, reagisce subito. Hateboer sbaglia il controllo ed entra in scivolata su Sturaro causando un fallo da rigore. Criscito non sbaglia, al contrario di quanto fatto a Firenze. Il Grifone attacca senza paura, anche con i difensori. Biraschi esce dalla propria zona di competenza innescando un’azione pericolosa: Sturaro mette in mezzo per Sanabria che fa 1-2. Nemmeno il tempo di battere che l’Atalanta pareggia: Duvan Zapata mette all’indietro per Ilicic che gira in porta di sinistro. Lo stesso sloveno spreca a fine primo tempo il gol del sorpasso. Anche la ripresa si mantiene su buoni ritmi. Ilicic ci prova su calcio di punizione ma la palla esce.

Atalanta-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Palomino 5.5, Djimsiti 5.5; Hateboer 5, de Roon 5, Pasalic 5.5 (54′ Freuler 6), Gosens 6; Gomez 6.5; Ilicic 7 (76′ Muriel), Zapata 6.5 (63′ Malinovskyi 6).

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6.5, Romero 5.5, Masiello 5; Ghiglione 6 (92’Goldaniga sv), Behrami 4.5, Schone 6, Sturaro 7, Criscito 6; Pinamonti 6 (87′ Destro sv), Sanabria 7 (84′ Cassata sv).