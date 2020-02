Atalanta-Roma 2-1, le pagelle di CalcioWeb – Pasalic chirurgico, Gosens come Sasha Grey

Atalanta-Roma, le pagelle – L’Atalanta blinda il quarto posto. Vittoria in rimonta contro la Roma e grande prova di maturità. Vantaggio di Dzeko allo scadere del primo tempo, ripresa di marca bergamasca. Pari immediato di Palomino e gran gol di Pasalic, appena entrato. La squadra di Gasperini vola a 45, la Roma resta a 39 e deve guardarsi le spalle.

Atalanta-Roma, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-3):

Gollini 6 – Non può nulla in occasione del gol, per il resto poco lavoro: ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Toloi 7 – Ad un certo punto pensa di essere O Rey in “Fuga per la vittoria”, la mira della rovesciata è leggermente imprecisa: PELE’ DEI POVERI.

Palomino 5.5 – Si addormenta e regala il pallone del vantaggio a Dzeko, (pensava che il primo tempo fosse già finito), si riscatta ad inizio ripresa: CAMBIA LA TUA VITA CON UN INTERVALLO.

Djimsiti 6 – Qualche pecca quando deve impostare ma se la cava quando deve difendere: ATTENTO ALLA LUPA.

Hateboer 6 – Spinge con continuità anche se con qualche imprecisione di troppo: TANTA CORSA, POCA QUALITA’.

de Roon 6.5 – Quando si dice fare legna in mezzo al campo. E lui la fa alla grande: SCORTA PER L’INVERNO.

Freuler 6.5 – Lavoro sporco più che inserimenti, aiuta il compagno a fare fascina: TAGLIALEGNA.

Gosens 6.5 – E’ il solito motorino sulla fascia sinistra, soffre qualcosina in fase difensiva (ma quanto corre!): INSTANCABILE COME SASHA GREY.

Ilicic 6.5 – Si riscatta col passare dei minuti, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare: PORNODIVO (83′ Malinovskyi sv)

Zapata 6 – Un solo gol da quando è rientrato, gli manca la rete con continuità e a volte diventa quasi un’ossessione: ANSIA DA PRESTAZIONE (59′ Pasalic 7.5 – Entra e la decide con un destro di rara precisione: CHIRURGICO).

Gomez 6.5 – Si mangia un gol clamoroso nel primo tempo, ma è lui l’uomo in più nella ripresa bergamasca, è il vero regista offensivo: CIAK SI GIRA (86′ Muriel sv)

ROMA (4-1-4-1):

Pau Lopez 6.5 – Ci mette una pezza in diverse occasioni ma a furia di rattoppare le falle si riaprono: FA QUELLO CHE PUO’.

Bruno Peres 5 – Concede una corsia a Gomez nel primo tempo, peccato che non sia la Società Autostrade per l’Italia: TERZINO BRASILIANO.

Smalling 6.5 – Dopo una brutta prestazione contro il Bologna (la prima da quando è in Italia) si riscatta alla grande, anticipando tutto e tutti: MINISTRO DELLA DIFESA.

Fazio 5 – Si concede qualche dormita di troppo, ma per sua fortuna al fianco ha Smalling: SPALLE COPERTE.

Spinazzola 5– Sbaglia tanto in fase offensiva, pecca anche in concentrazione: REGALATEGLI UNA SVEGLIA.

Mancini 6 – Meglio a centrocampo che in difesa, combatte e dà equilibrio: MEGLIO DAVANTI CHE DIETRO (68′ Veretout 5.5 – Entra quando la partita è ormai indirizzata: IMPOTENTE).

Kluivert 6.5 – Il migliore della Roma, insieme a Dzeko. Velocità e imprevedibilità sulla fascia, era ora: JUSTIN TIME (62′ Carles Perez 5 – Meglio Kluivert. Lo spagnolo incide pochissimo: TRASPARENTE).

Pellegrini 5 – Paurosa involuzione nelle ultime settimane, ma è frutto del momento negativo della Roma, affonda con tutta la nave: ANNEGATO.

Mkhitaryan 5 – Si dedica più al lavoro oscuro, talmente oscuro che non si vede praticamente mai davanti: SI E’ SPENTO IL SOLE CHI L’HA SPENTO?

Perotti 5 – Inizia bene poi si perde con il passare dei minuti naufragando insieme alla squadra: ROBINSON CRUSOE (78′ Villar sv)

Dzeko 6.5 – Ha un’occasione e la sfrutta, deve pagare una birra a Palomino: LETALE.