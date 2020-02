Atalanta-Valencia 4-1, le pagelle di CalcioWeb – Freuler si trasforma in Houdini, Ilicic come Garibaldi

Atalanta-Valencia, le pagelle di CalcioWeb – Serata quasi perfetta per l’Atalanta in Champions League contro il Valencia. Il quasi è messo lì soltanto per il gol subìto, ma quattro reti all’attivo fanno dormire sonni abbastanza tranquilli in vista del ritorno, a meno di clamorosi crolli verticali. La squadra di Gasperini passa con Hateboer, il raddoppio porta la firma di Ilicic. Nella ripresa arrivano le reti di Freuler e la seconda rete personale di Hateboer, prima che Cheryshev segni il gol che dà qualche speranza agli spagnoli. Tutti positivi i nerazzurri, qualche leggerezza di troppo in fase difensiva sul 4-0. Strepitoso gol di Freuler, ottimi come sempre Ilicic e Gomez. Il migliore in campo è però Hateboer.

ATALANTA (3-4-1-2):

Gollini 7 – Per un’ora potrebbe andarsene tranquillamente a casa, poi deve calare un paio di parate decisive e guadagnarsi la pagnotta: MI PAGANO PER LAVORARE.

Toloi 6.5 – Partita onesta del brasiliano. L’attacco del Valencia è spuntato e, alla fine, a spuntarla è la difesa dell’Atalanta, anche grazie a lui: GUARDIANO DEL FARO.

Palomino 6 – Guida il reparto, si concede qualche pausa di troppo nella ripresa non capendosi con i compagni e comunicando a gesti: LINGUAGGIO DEI SEGNI.

Caldara 6 – Viene chiamato in causa all’ultimo istante per l’infortunio di Djimsiti e non sfigura: A 30 SECONDI DAL CALCIO D’INIZIO (75′ Duvan Zapata 6)

Hateboer 9 – Dopo un periodo di flessione si ritrova nella notte più importante e torna al gol. Poi ci prende gusto e fa il secondo. A fine partita si convince persino che da lui dipenda il destino dell’umanità: MEGALOMANE.

de Roon 7.5 – Pressa, lotta e sprona i compagni dall’inizio alla fine, lascia il segno: COME ZORRO.

Freuler 8.5 – Come il compagno di reparto ci mette cuore e grinta. Nella ripresa si improvvisa anche bomber, fa sparire il pallone e lo fa riapparire alle spalle di Domenech: HOUDINI.

Gosens 6.5 – Corre come se non ci fosse un domani e non spreca un pallone, dà sempre fastidio agli avversari: ZANZARA.

Pasalic 6.5 – Contro la Roma gol al primo pallone (con il destro), anche in Champions rischia di fare la stessa cosa ma questa volta difetta sotto porta con il mancino: OGNI MALEDETTO SINISTRO (92′ Tameze sv)

Ilicic 8.5 – Ci aveva abituati a segnare gol stupendi con il sinistro. I compagni lo invitano a calciare (e segnare) anche di destro e lui fa come Garibaldi: OBBEDISCO.

Gomez 8 – Altra super prestazione del Papu. Confeziona un cioccolatino per Hateboer in occasione del primo gol, dispensa palloni come fossero ostie in Chiesa: DON ALEJANDRO (80′ Malinovskyi 6)

VALENCIA (4-4-2): Doménech 5, Wass 5, Diakhaby 4, Mangala 4.5, Gayà 4; Ferrán Torres 6.5, Parejo 5, Kondogbia 4.5, Soler 5; Guedes 5 (64′ Cheryshev 6.5), Maxi Gomez 4.5 (73′ Gameiro 5.5).