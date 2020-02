Auriemma: “Se l’Inter non vince questo scudetto, faccio fatica a capire quando potrà farlo”

La Juventus ha perso. Nell’anticipo serale del sabato, sconfitta in rimonta al Bentegodi di Verona contro la squadra di Juric, che si conferma rivelazione assoluta. Al gol di Ronaldo hanno replicato Borini e Pazzini, quest’ultimo su rigore dopo un tocco col braccio in piena area di Bonucci e sanzionato dall’arbitro dopo consulto al Var. Per i bianconeri è la seconda sconfitta in tre partite, dopo quella di Napoli, ed è adesso alto il rischio che le inseguitrici possano avvicinarsi.

Però, proprio a proposito di Napoli, ad esprimersi sull’argomento è stato il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, che sul profilo personale Twitter ha scritto: “Se l’Inter non vincerà questo #scudetto, faccio fatica ad immaginare quando potrà riuscirci”. Di seguito la FOTO.