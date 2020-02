Balotelli accusato di violenza sessuale, l’intercettazione: “mi facevi male…”

Continuano i problemi fuori dal campo per Mario Balotelli. L’attaccante non sta di certo disputando una stagione entusiasmante con la maglia del Brescia, in più deve fare i conti con nuove accuse. La Procura di Venezia sta indagando su una presunta violenza sessuale, la vicenda risale ai tempi in cui Super Mario giocava a Nizza. La ragazza sarebbe stata all’epoca dei fatti minorenne: secondo quanto dichiarato, i due prima si sarebbero appartati e poi avrebbero consumato un rapporto sessuale.

Il Corriere della Sera ha pubblicato alcune intercettazioni tra la ragazza ed un uomo la cui voce sembrerebbe quella di SuperMario. “Ti dicevo di smetterla, di smetterla, di smetterla” le parole della ragazza, seguite da quelle dell’uomo: “tu mi hai detto ‘Mi fa male’. All’inizio ho pensato: ‘Va buò, gli farà male…’. La seconda volta gli fa male e ho detto: ‘Può resistere’. E la terza volta ho visto che ti faceva male e ho smesso. Non ho mai costretto nessuna, quando ti ho vista che faceva male ho subito smesso”.