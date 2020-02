Barcellona, è beffa in Copa del Rey: Inaki Williams manda in finale l’Athletic Bilbao al 93!

Giornata di sorprese in Copa del Rey. Le due squadre favorite all’accesso alla finale, Real Madrid e Barcellona, finiscono infatti clamorosamente fuori dalla competizione. Come se non bastasse la pesante batosta casalinga dei blancos contro la Real Sociedad (3-4 il finale al Bernabeu, ma all’80 il parziale era di 1-4), con annesso ‘capriccio’ di Gareth Bale, anche Messi e compagni salutano la Coppa. Più che disfatta, però, nel caso dei blaugrana è vera e propria beffa. E’ infatti un gol di Inaki Williams al 93′ a regalare il successo all’Athletic Bilbao, che vola così all’ultimo atto in cui affronterà appunto la Real Sociedad.